Шаттлы в Самаре не справляются с наплывом болельщиков. Ехать час, в салоне +35!

В преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай – Россия в Самаре возникли проблемы с доставкой болельщиков на стадион. Шаттлы, курсирующие между центром города и стадионом "Самара Арена" (расстояние – 13 км), не справляются с наплывом болельщиков. Автобусы переполнены, при этом в салонах шаттлов очень жарко (+35 градусов!) и душно. Ехать от центра Самары до стадиона – примерно 50 минут. На игре ожидается более 40 тысяч зрителей.

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Сборные России и Уругвая уже обеспечили себе участие в плей-офф мирового первенства. Для выхода в 1/8 финала с первого места в группе А российским футболистам достаточно сыграть вничью. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Уругвай - Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара

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