19:26 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Шарли Эбдо" подтвердил, что не изображал игроков сборной Франции в виде обезьян


Французский журнал "Шарли Эбдо" не помещал на обложку своего издания игроков сборной Франции, представленных в виде обезьян. 

- Уважаемые читатели, многие начали распространять самый настоящий фейк в социальных сетях. Будьте осторожны. Если у вас есть какие-либо сомнения, проверьте последний выпуск нашего журнала. Спасибо за вашу поддержку, - говорится в заявлении "Шарли Эбдо" в Твиттере.

Ранее ряд СМИ опубликовали карикатуру на французскую сборную, которую якобы сделал "Шарли Эбдо". Футболисты были изображены в виде обезьян, которые держат кубок мира и спорят: банан это или апельсин. 

Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018, обыграв в финале Хорватию (4:2).

 

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