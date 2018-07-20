"Шарли Эбдо" подтвердил, что не изображал игроков сборной Франции в виде обезьян

Французский журнал "Шарли Эбдо" не помещал на обложку своего издания игроков сборной Франции, представленных в виде обезьян.
- Уважаемые читатели, многие начали распространять самый настоящий фейк в социальных сетях. Будьте осторожны. Если у вас есть какие-либо сомнения, проверьте последний выпуск нашего журнала. Спасибо за вашу поддержку, - говорится в заявлении "Шарли Эбдо" в Твиттере.
Ранее ряд СМИ опубликовали карикатуру на французскую сборную, которую якобы сделал "Шарли Эбдо". Футболисты были изображены в виде обезьян, которые держат кубок мира и спорят: банан это или апельсин.
Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018, обыграв в финале Хорватию (4:2).
(Rumoured) Charlie Hebdo front cover’s not holding back on their view of the French national team. pic.twitter.com/GoJ4oL4Ym9– Chop (@TweetingChop) 18 июля 2018 г.