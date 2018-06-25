Шандор Варга: "Я против натурализации"

Известный агент Шандор Варга в видеолайве "СЭ" высказался по поводу натурализации

- Нравится Мариу Фернандес?



- Я категорически против натурализации. Я считаю, что игра в футбол за родину, это не столько футбол, сколько служение своей стране, а двух родин не может быть.



Мне многие спрашивали про Капелло, стоит ли ему тренировать сборную, я отвечал, что он сильный тренер, но он должен работать в сборной Италии.



Представьте себе: финал чемпионата мира, играют Италия и Россия, и он сейчас должен утопить свою сборную. Игра в сборной это не про зарабатывать деньги.





Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча