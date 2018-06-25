Шандор Варга: "Джуджак говорил про Черчесова: "Что за зверь убивает меня"

Известный агент Шандор Варга в видеолайве "СЭ" рассказал о знакомстве с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

- Понятно, что пропустив два гола и потеряв футболиста будет сложно, - скалал Варга. - Тренер к этому сценарию не готовился, теперь увидим качество тренера, как он сможет команду перестроить.



Видно было, что с первых минут команда вышла забивать, шла в атаку - это ясно было. За Черчесовым я наблюдаю давно, и были такие моменты, когда ко мне обращался игрок сборной Венгрии Балаж Джуджак и говорил: "Что за зверь убивает меня".



Не понял немножко его методику, я ему сказал будь спокоен, ты попал в хорошие руки, не переживай так сильно. Через некоторое время Балаж очень хорошо заиграл, когда его тренировал Станислав.



Взять команду на домашнем чемпионате мира это большая ответственность. Знаю, в какой семье он воспитывался, это дисциплина. Было много критичных комментариев в сторону сборной.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча