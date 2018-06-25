Шандор Варга: "Акинфеев сыграл мудро, а Суарес выполнил идеальный штрафной"

Известный агент Шандор Варга не увидел ошибки голкипера сборной России Игоря Акинфеева в первом голе, пропущенном в матче 3-го тура группового турнира ЧМ-2018 с Уругваем.

- С таким ударом, наверное, ничего не сделает даже лучший вратарь мира, - сказал Варга. – Тут вопрос больше к стенке, где два уругвайцы ушли и увели за собой одного россиянина. Мы хорошо знаем, что Акинфеев умеет отбивать даже неберущиеся мячи, но тут был еще сильный удар. И я бы не сказал, что Игорь стоял в том же углу, он стоял мудро – посередине ворот. Тут можно похвалить Уругвай – идеально выполненный штрафной.

В эти минуты в студии "СЭ" Варга в прямом эфире комментирует матч Уругвай – Россия.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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