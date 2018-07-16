Шамиль Тарпищев: "ЧМ-2018 нанес мощный удар пропаганде против нашей страны"

Президент Федерации тенниса России, член исполкома ОКР Шамиль Тарпищев подвел итоги чемпионата мира-2018 по футболу. По его словам, сборная России успешно выступила на турнире, а организован он был на высшем уровне.

– Футбол – великая игра, а для нас она народная, – цитирует TeamRussia Тарпищева. – Учитывая, какой популярностью пользуется футбол в стране, можно было не сомневаться, что стадионы во время мирового первенства будут забиты. Так и получилось. Болельщики проявили колоссальный интерес. Причем он подогревался по ходу турнира, потому что футбол был качественным и результативным. За весь чемпионат – одна нулевая ничья.

Огромная роль, которую сыграл сейчас футбол, думаю, до конца еще не оценена. С одной стороны, он сработал на имидж России, перевернув на Западе многие умы. Пропаганде против нашей страны нанесен мощный удар, и возможно, это наш главный выигрыш в непростое время. С другой – чемпионат должен способствовать развитию национального спорта в целом. Родители, следившие за ним, получили позитивные эмоции, и теперь многие из них поведут детей в спортивные секции.

Важно и то, что успешно выступила наша команда, и в этом, считаю, заслуга прежде всего главного тренера Станислава Черчесова, который не сломался, несмотря на неудачи в контрольных матчах, проявил жесткость и гнул свою линию. Если бы не он, такого результата, какого добилась сборная, точно не было бы. Черчесов заложил необходимую функциональную базу, решив задачу физических кондиций и восстанавливаемости игроков. Кроме того, он отсек от команды недовольных, и она в итоге выглядела монолитом. Отсюда самоотдача спортсменов.

В четвертьфинальном матче с Хорватией, конечно, не повезло. И вот в чем. Грунт на стадионе в Сочи после дождей был тяжелым. Сохранять Дзюбу и Черышева до возможной серии 11-метровых было неразумно, так как имелся шанс одержать победу в основное или хотя бы дополнительное время. Полагаю, тренер так и рассчитывал. В связи с этим можно посетовать на короткую скамейку. Будь она у команды длиннее, думаю, и Хорватию проскочили бы.

Тем не менее надо сказать "спасибо" футболистам и особенно Черчесову. Можно с оптимизмом смотреть в будущее. Несмотря на все потрясения, в том числе те, что устраивают нам на Западе, мы обречены на успех. Залог тому – огромное внимание к спорту со стороны президента Путина. Поэтому впечатления от чемпионата мира самые позитивные.

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