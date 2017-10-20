Шамиль Газизов: "После чемпионата мира базу нужно использовать для тренировок детских команд"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "Известиям" отметил, что на территории города строится одна из баз к чемпионату мира. По его словам, при дальнейшем использовании база требует средств на содержание и персонал.

– Подготовка к предстоящему чемпионату мира как-то затронет Уфу?

– На территории города строится одна из баз к чемпионату мира. Уже через месяц-два она должна быть готова.

– Она сможет принять сборную – участницу ЧМ-2018?

– Конечно, все базы подходят под регламент, и у каждой одинаковая оснащенность. Ее план утвержден руководством, все заверено в ФИФА.

– У вас есть понимание, как она будет использоваться после чемпионата мира?

– По моему мнению, в большей степени ее нужно использовать для тренировок детских команд.

– То есть "Уфа" туда перебираться не планирует?

– Мы тренируемся на нашем стадионе, и нам удобен этот вариант. База требует средств на содержание и персонал, значит должна быть и отдача. Поэтому один из вариантов – проводить там детские занятия и соревнования.