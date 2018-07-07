Шаманы Бурятии помолятся за сборную России перед матчем ЧМ с Хорватией

Шаманы Бурятии обращением к предкам поддержат сборную России перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя религиозной организации шаманов "Тэнгэри" в Улан-Удэ Людмилу Дашицыренову.

- Конечно, болеем за сборную России, - заявила Дашицыренова. - Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам. Шаманы, особенно мужчины, конечно же, большие болельщики. Это ведь такие же люди. Всегда радуемся победе наших спортсменов, в любом случае болеем и переживаем за них.

Напомним, россияне встретятся с хорватами сегодня в Сочи.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)