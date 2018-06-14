Шалимов - о критике сборной: "Игрокам нужно поставить себя на место болельщиков"

Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Игорь Шалимов в интервью "СЭ" поделился мнением о критике национальной команды после товарищеских матчей с Австрией (0:1) и Турцией (1:1). Эти встречи национальная команда провела в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира.

Сегодня, 14 июня, сборная России в матче открытия мирового первенства в "Лужниках" сыграет с Саудовской Аравией.

– Довольно часто в адрес команды звучат уничижительные слова: "Сборная России – г**но!" Понятно, что это пошло после Евро-2016, когда игроки сами сказали об этом после вылета с турнира. Что вы об этом думаете?

– Чем футбол хорош – сегодня ты, как вы сказали – это слово, а завтра – другая игра и ты можешь быть на коне, например, выйдя из группы. Футбол устроен так, что ты живешь сегодняшним днем. Чем хорош футбол – прошла неделя, ты выиграл – и ты хорош.

На тот период, когда сборная вылетела с чемпионата Европы, можно было так сказать. Хотя, я бы так не говорил про себя. Это никому не надо. Если ты сказал это в узком кругу – одно, а когда говоришь общественности – это немного некорректно, неуважительно к самому себе. Думаю, если такие речи произносятся, они должны оставаться внутри.

Критикуют все – и журналисты, и болельщики. Тогда игрокам надо поставить себя на их место. Они смотрят игру и им не нравится, это мало кому может нравиться. Я не беру игры с сильными соперниками. В двух последних играх мы увидели мало хорошего.

Вот, я болельщик. У меня жизнь, может быть, не очень хорошая. Впереди чемпионат мира, есть команда, за которую я болею. Пока я смотрю и ничего не вижу. Естественно, что негатив у людей выплескивается.

Если я журналист, писать что-то позитивное после двух последних игр очень сложно. Тогда нужно себя обманывать. Тогда ты не анализируешь игру, не говоришь о том, что видишь.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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