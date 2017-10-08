Шака Хислоп: "Месси нельзя считать лучшим в истории, потому что он не выиграл чемпионат мира"

Экс-голкипер "Вест Хэма" Шака Хислоп отметил, что форвард сборной Аргентины не может считаться лучшим игроком в истории футбола, так как он не выиграл чемпионат мира. На ЧМ-2014 аргентинцы заняли второе место. ЧМ-2018 команда может пропустить.

- Месси нельзя считать величайшим игроком всех времен, - приводит ESPN слова Хислопа. - Он не выигрывал самый главны трофей - чемпионат мира. И вообще трудно судить об этом, если не видел игру остальных. Люди, которые не смотрели матчи Пеле или Марадоны, не могут называть Месси лучшим.