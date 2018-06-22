21:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шачири играет против Сербии в бутсе с флагом Косова


Полузащитник сборной Швейцарии  Джердан Шачири вышел на поле в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Сербии в бутсах с флагами Швейцарии и республики Косово. Хавбек родился в семье косовских албанцев и имеет также косоварское гражданство.

Россия, как и Сербия, не признает независимость Косова. 

Ранее стало известно, что болельщиков не пускали на игру с надписью "Косово".

Трансляция матча Сербия - Швейцария 

Сербия - Швейцария

 

К комментариям
7
Материалы других СМИ