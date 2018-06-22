Шачири играет против Сербии в бутсе с флагом Косова

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шачири вышел на поле в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Сербии в бутсах с флагами Швейцарии и республики Косово. Хавбек родился в семье косовских албанцев и имеет также косоварское гражданство.
Россия, как и Сербия, не признает независимость Косова.
Ранее стало известно, что болельщиков не пускали на игру с надписью "Косово".
Бутсы Джердана Шачири (внимание на флаги)#ЧМ2018 #SRBSUI #WorldCup #СербияШвейцария– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 22 июня 2018 г.
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Трансляция матча Сербия - Швейцария