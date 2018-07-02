Сэйв Акнифеева в серии пенальти - лучший момент дня по версии ФИФА

ФИФА назвала моментом дня сэйв голкипера сборной России Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании (1:1, 4:3 по пен.). Вратарь отразил два 11-метровых, один из сэйвов позволил россиянам выйти в четвертьфинал.
В следующем раунде сборная России встретится с Хорватией, которая в воскресенье обыграла Данию (1:1, 3:2 по пен.).
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Момент дня: сейв Игоря Акинфеева и победа #RUS в серии пенальти над испанцами #ESP– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.
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