Сэйв Акинфеева признали лучшим моментом дня на ЧМ-2018

ФИФА назвала моментом дня сэйв голкипера сборной России Игоря Акинфеева в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании (1:1, 4:3 по пен.). Вратарь отразил два 11-метровых, один из сэйвов позволил россиянам выйти в четвертьфинал.

В следующем раунде сборная России встретится с Хорватией, которая в воскресенье обыграла Данию (1:1, 3:2 по пен.).

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