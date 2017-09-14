Северная Ирландия отметила рекордно высокое место в рейтинге ФИФА драйвовым видео

Сборная Северной Ирландии эмоционально отметила выход на 36-е место в рейтинге ФИФА. Это лучший результат в истории национальной команды. В честь этого пресс-служба выпустила эмоциональное видео с последними достижениями сборной и завершила его фразой "Мы еще не закончили".
Сборная Северной Ирландии обеспечила себе по меньшей мере участие в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2018. Теоретически она еще может попасть на турнир напрямую, но для этого нужно не только побеждать Германию и Норвегию, но и надеяться, что в последнем туре немцы дома уступят Азербайджану.
Напомним, что сборная России в обновленном рейтинге опустилась на рекордно низкое 64-е место.
🌎 20th in the world in the latest @FIFAWorldCup rankings 💪💚 #NotFinishedYet #GAWA pic.twitter.com/7tNA6QdQtY– Northern Ireland (@NorthernIreland) 14 сентября 2017 г.