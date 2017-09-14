Северная Ирландия отметила рекордно высокое место в рейтинге ФИФА драйвовым видео

Сборная Северной Ирландии эмоционально отметила выход на 36-е место в рейтинге ФИФА. Это лучший результат в истории национальной команды. В честь этого пресс-служба выпустила эмоциональное видео с последними достижениями сборной и завершила его фразой "Мы еще не закончили".

Сборная Северной Ирландии обеспечила себе по меньшей мере участие в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2018. Теоретически она еще может попасть на турнир напрямую, но для этого нужно не только побеждать Германию и Норвегию, но и надеяться, что в последнем туре немцы дома уступят Азербайджану.

Напомним, что сборная России в обновленном рейтинге опустилась на рекордно низкое 64-е место.