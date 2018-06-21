Сестра Икарди - о поражении сборной Аргентины: "Этого бы не случилось, если бы Мауро был там"

Сестра аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди считает, что если бы ее брат принял участие в сегодняшней встрече между Аргентиной и Хорватией, то результат был бы иным. Аргентина проиграла Хорватии со счетом 0:3 в матче группового этапа чемпионата мира.
- Если бы Мауро был там, то этого бы не произошло, - написала девушка в своем Твиттере.
Si estaba @MauroIcardi esto no pasaba 😪– Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 21 июня 2018 г.
Напомним, Икарди не вошел в окончательную заявку сборной Аргенитны на чемпионат мира.
Аргентина выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с командой Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
Опрос
- Интер Милан
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Мауро Икарди