Сестра Икарди - о поражении сборной Аргентины: "Этого бы не случилось, если бы Мауро был там"

Сестра аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди считает, что если бы ее брат принял участие в сегодняшней встрече между Аргентиной и Хорватией, то результат был бы иным. Аргентина проиграла Хорватии со счетом 0:3 в матче группового этапа чемпионата мира.

- Если бы Мауро был там, то этого бы не произошло, - написала девушка в своем Твиттере.

Si estaba @MauroIcardi esto no pasaba 😪 – Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 21 июня 2018 г.

Напомним, Икарди не вошел в окончательную заявку сборной Аргенитны на чемпионат мира.

Аргентина выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с командой Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

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