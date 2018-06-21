23:44 21 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сестра Икарди - о поражении сборной Аргентины: "Этого бы не случилось, если бы Мауро был там"


Сестра аргентинского нападающего "Интера"  Мауро Икарди считает, что если бы ее брат принял участие в сегодняшней встрече между Аргентиной и Хорватией, то результат был бы иным. Аргентина проиграла Хорватии со счетом 0:3 в матче группового этапа чемпионата мира

- Если бы Мауро был там, то этого бы не произошло, - написала девушка в своем Твиттере.

Напомним, Икарди не вошел в окончательную заявку сборной Аргенитны на чемпионат мира.

Аргентина выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с командой Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Аргентина - Хорватия

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

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