Серхио Ромеро: "Месси вновь сотворил чудо, гордимся им"

Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро после победы над Эквадором (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил игру нападающего Лионеля Месси, который отличился хет-триком во встрече. Он также добавил, что его партнер по команде сотворил чудо.

Победа над Эквадором позволила Аргентине подняться на третье место в турнирной таблице и обеспечить себе прямое попадание на ЧМ-2018.

– Болельщики оказывают давление на Месси и хотят, чтобы он забивал чуть ли не по 20 голов за матч, – приводит Ole слова Ромеро. – Но такое невозможно даже для лучшего игрока в мире. Месси проявляет себя, когда мы в нем нуждаемся. Сегодня он взвалил сборную на свои плечи и вновь сотворил чудо. Гордимся им и тем, что он, как и мы, является аргентинцем.