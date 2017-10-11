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09:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Серхио Ромеро: "Месси вновь сотворил чудо, гордимся им"


Вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеро после победы над Эквадором (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил игру нападающего Лионеля Месси, который отличился хет-триком во встрече. Он также добавил, что его партнер по команде сотворил чудо.

 
Вторник. Кито. Эквадор - Аргентина - 1:3. Хет-трик Лионеля МЕССИ принес гостям путевку на ЧМ-2018.Месси выписал Аргентине билеты в Россию. Встречаем Суареса и Хамеса

Победа над Эквадором позволила Аргентине подняться на третье место в турнирной таблице и обеспечить себе прямое попадание на ЧМ-2018.

– Болельщики оказывают давление на Месси и хотят, чтобы он забивал чуть ли не по 20 голов за матч, – приводит Ole слова Ромеро. – Но такое невозможно даже для лучшего игрока в мире. Месси проявляет себя, когда мы в нем нуждаемся. Сегодня он взвалил сборную на свои плечи и вновь сотворил чудо. Гордимся им и тем, что он, как и мы, является аргентинцем.

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