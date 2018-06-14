Серхио Рамос: "Увольнение Лопетеги? Ничего приятного в этом нет"

Капитан сборной Испании Серхио Рамос рассказал, что думает об увольнении главного тренера Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира.

- Ничего приятного здесь нет. Мы ведь вместе прошли отборочный этап. Но теперь должны объединиться и быть выше, чем отдельные личности. Сейчас никого лучше Йерро на эту должность не найти. Он отлично подходит на роль главного тренера и продолжит работу Лопетеги.

- Как вы и остальные игроки пережили эти 24 часа?

- Безусловно, такие ситуации имеют последствия. Но не мы принимаем решения, игроки стараются не вмешиваться. Нас ждет очень важный матч с чемпионом Европы (Португалией. – Прим. "СЭ"). В футболе нужно пережить такие моменты. Наши амбиции все те же, ничего не изменилось. (Юлия ЯКОВЛЕВА)