Серхио Рамос: "У нас с Пике очень хорошие отношения"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира против Албании отметил, что у него хорошие отношения с партнером по линии обороны Жераром Пике.

– У нас с Пике очень хорошие отношения, несмотря на наши характеры, склад ума и образ мышления, – цитирует Рамоса AS. – У нас разные родители, и мы можем думать, что хотим, хотя мы в одной лодке и плывем в одном направлении.

Мы не можем запретить фанатам выражать свои эмоции. Мы вообще не можем заставить кого-то что-то делать. Однако нужно думать о команде - о национальной команде, о ее атмосфере, чтобы зрители наслаждались. Как итог, каждый старается делать то, что может.

Напомним, Пике неоднократно высказывался в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. Футболист заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF). На днях болельщики сорвали тренировку сборной Испании, освистав Пике. Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали его покинуть национальную команду.

Пике и Рамос поругались из-за ситуации с референдумом Каталонии. Игрок "Реала" обвинил футболиста "Барселоны" в дестабилизации настроений в национальной команде.