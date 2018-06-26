Серхио Рамос: "Самое плохое на чемпионате мира Испания уже пережила"

Защитник сборной Испании и "Реала" Серхио Рамос подвел итоги группового турнира чемпионата мира-2018 для своей команды. "Красная фурия" сыграла вничью с Марокко (2:2), но заняла первое место и сыграет в 1/8 финала против России.

- Главное, что добились своей цели и идем дальше, - отметил Рамос. - Мы понимаем, что нас есть за что критиковать. Никто не собирается отрицать очевидное: проблемы есть. Но на то он и групповой турнир, здесь можно успеть наошибаться, а потом все исправить. Думаю, самое плохое на чемпионате мира Испания уже пережила. И теперь мы будем играть все лучше и лучше. Так, как прежде. И станем той Испанией, которая нравится всем ценителям футбола в мире.

Главная проблема, которую нужно решить - игра в обороне. В плей-офф ошибки уже не прощают. Важно не терять концентрацию до последних секунд.

Что касается ВАР, то я считаю, эта система улучшает игру. На ее использование уходит время, но оно того стоит. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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