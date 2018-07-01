Серхио Рамос: "Россия довела игру до пенальти, что было для них единственным шансом"

Капитан сборной Испании Серхио Рамос подчеркнул, что доволен командой, несмотря на вылет с чемпионата мира-2018 в 1/8 финала. Испанцы уступили сборной России в серии пенальти (1:1, пенальти - 3:4).

- Это большой удар для нас, как и бывает, когда вылетаешь с чемпионата мира, - цитирует официальный сайт РФС Рамоса. - Команда сделала все, что могла. Она показала свой характер, но российские игроки довели игру до пенальти, что было для них единственным шансом. Пенальти - это лотерея, и мы проиграли. Как капитан, я горжусь командой. Мы надеемся, что это не конец нашего поколения, у нас есть команда, которая еще сможет выиграть большие турниры.