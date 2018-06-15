Серхио Рамос – об увольнении Лопетеги: "Такое ощущение, что мы на похоронах"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос отметил, что команде нужно двигаться вперед, несмотря на увольнение главного тренера команды Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира-2018. Во время турнира сборную будет возглавлять Фернандо Йерро.

– Такое ощущение, что мы на похоронах, но мы на чемпионате мира – это прекрасное событие, – цитирует Mirror Рамоса. – Нам нужно как можно скорее двигаться вперед.

Напомним, что сегодня Испания сыграет с Португалией в матче группового турнира ЧМ-2018. Текстовая трансляция матча Португалия – Испания в 21.00

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