Серхио Рамос: "Не думаю, что чемпионат мира-2018 станет для меня последним"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос отметил, что надеется на максимальную поддержку болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии. Он также добавил, что мировое первенство в России не станет для него последним.

– Это будет важный матч. У Италии очень хорошие игроки, – приводит официальный сайт сборной Испании слова Рамоса. – Но мы играем дома и надеемся на максимальную поддержку болельщиков.

Будет ли чемпионат мира в России для меня последним? Не думаю. Я живу каждым днем. Пока я могу играть, я буду делать это.

Матч между сборными Испании и Италии пройдет 2 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.