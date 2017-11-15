Серхио Рамос: "Мы разделяем горечь итальянцев и поддерживаем их"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос отметил, что его команда поддержала итальянцев после того, как те не смогли пробиться на чемпионат мира-2018. Напомним, что сборная Италии в стыковых матчах проиграла Швеции с общим счетом 0:1 (0:0, 0:1).

– Вы отправили утешительное сообщение Буффону. Чемпионат мира станет хуже без Италии?

– Это будет уже другой чемпионат. Много лет итальянцы не пропускали крупнейший мировой турнир, это очень сильная команда, у которой сейчас дела сложились не лучшим образом. Мы разделяем их горечь и поддерживаем в трудную минуту – не только Буффона, а всех игроков. (Егор БЫЧКОВ)