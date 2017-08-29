Серхио Рамос - болельщикам: "Уважайте Пике"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поддержал партнера по обороне Жерара Пике. Игрок "Реала" попросил фанатов не освистывать футболиста "Барселоны" во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии.

- Необходимо всегда уважать игроков, - приводит Goal.com слова Рамоса. - Без разницы, играют они за "Реал или "Барселону". Не проводите акции против Пике. Мы хотим показать хорошую игру. Прошу болельщиков поддержать нас.

Напомним, что сборная Испании проведет матч против Италии на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 2 сентября в 21.45 по московскому времени.