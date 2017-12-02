Серхио Маркарян: "Лучше жеребьевки для Уругвая и быть не могло"

Бывший главный тренер сборной Греции Серхио Маркарян считает, что жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2018 удачно сложилась для Уругвая. По словам уругвайца, у национальной команды есть только один конкурент.

Напомним, Уругвай попал в группу к России, Египту и Саудовской Аравии.

- Лучше и быть не могло, это просто невозможно, - цитирует Futbol.com.uy Маркаряна. - Думаю, у нас лучшая жеребьевка из всех стран Южной Америки. Сложнее, когда в группе есть очевидный фаворит, а две команды спорят за второе место. В таких случаях надо победить минимум дважды. Здесь же у нас только один конкурент. Думаю, что Уругвай первое или второе место.

Чемпионат мира-2018. Календарь матчей