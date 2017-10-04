Серхио Бускетс: "Ситуацию с Пике будет сложно исправить"

Полузащитник Серхио Бускетс рассказал о том, что сейчас происходит в сборной Испании перед отборочными матчами чемпионата мира с национальными командами Албании и Израиля. Хавбек "Барселоны" отметил, что планирует выступать за национальную команду еще много лет.

- Планирую выступать за сборную еще много лет, - приводит Marca слова Бускетса. - Сейчас у национальной команды самое сложное время. Исправить ситуацию с Пике будет непросто. Не знаю о разговоре между Пике и Рамосом, но это необычная история.