Серхио Бускетс: "Не знаю, почему президент "Барселоны" пожелал победы на ЧМ Аргентине"

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс не знает, почему президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу пожелал победы на ЧМ-2018 сборной Аргентины с Лионелем Месси в составе. По его словам, политически это не самое правильное заявление.

– В разных сборных есть игроки "Барселоны", – цитирует Cuatro Бускетса. – Можно было политически более корректно высказаться. Нужно спросить самого Бартомеу, почему он так сказал. Возможно, у него есть родственники в Аргентине.

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