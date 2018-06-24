Серхио Бускетс: "На чемпионате мира в России сборная Испания надеется дойти до финала и выиграть"

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс отметил, что его команда надеется стать чемпионом мира. После двух туров группового этапа испанцы набрали четыре очка и делят первое место с Португалией. 25 июня в Калининграде Бускетс и компания проведут заключительную игру группы с Марокко.

- Сборная Испании не любит играть от обороны, а всегда старается атаковать. Это наш стиль и из-за этого порой бывают ошибки в защите, - приводит ТАСС слова Бускетса. - В предстоящей игре (с Марокоо. – Прим. "СЭ") мы будем стараться показать опасный, атакующий футбол. 1/8 финала? Мы не думаем о том, с кем будем играть, с Россией или Уругваем. Здесь все соперники опасные, и нет смысла загадывать. Наша ближайшая задача - занять первое место в группе, а для этого необходимо победить завтра. Вообще в России мы надеемся дойти до финала и выиграть. Но заглядывать далеко вперед мы не будем. Как говорит наш тренер, надо двигаться постепенно. Сейчас все мысли о сборной Марокко.

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