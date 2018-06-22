Серхио Агуэро: "У Аргентины еще есть шанс на выход в плей-офф ЧМ-2018"

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро после поражения от Хорватии (0:3) на чемпионате мира-2018 отметил, что у команды еще есть шанс на выход из группы. Аргентинцы в двух играх набрали 1 очко.

"Шанс еще есть. Мы должны ждать завтрашнего результата и победить Нигерию", - приводит пресс-служба аргентинцев в Твиттере слова Агуэро.

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