Серхио Агуэро: "Не переставали верить в выход Аргентины на ЧМ-2018"

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро после победы команды над Эквадором (3:1) подчеркнул, что не сомневался в выходе национальной команды в финальную стадию чемпионата мира-2018. Аргентинцы заняли третье место в турнирной таблице благодаря хет-трику Лионеля Месси.
"Мы не переставали верить! Вперед, Аргентина", – написал в Твиттере Агуэро.
Напомним, в начале октября Агуэро сломал ребро в ДТП, из-за чего не принял участие в матче.
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Nunca dejamos de creer. Vamos Argentina !!! Lio ⚽️⚽️⚽️ - 🇦🇷🇦🇷❤️❤️– Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 11 октября 2017 г.