Сергей Юран: "Неймар - худший в матче со Швейцарией"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Сергей Юран разобрал неудачи фаворитов ЧМ-2018 в их стартовых матчах. В субботу Аргентина не сумела победить Исландию (1:1), вчера Германия уступила Мексике (0:1), а Бразилия сделала ничью со Швейцарией (1:1).

- Насколько неожиданными стали для вас результаты первых встреч с участием Германии, Аргентины и Бразилии?

- С удовольствием смотрю чемпионат и для меня нет явного фаворита. Наверное, только сборная России, которая выиграла 5:0. Обратил внимание, что менее мастеровитые команды добиваются успеха за счет хорошего физического состояния и игровой дисциплины. Этот ЧМ показывает, что возможен любой сюрприз. Но лично для меня сенсаций не случилось. Та же Мексика, которая победила Германию - быстрая, креативная команда.

- А победитель турнира может быть из разряда "темных лошадок"?

- Думаю, такой сюрприз не исключен. Нельзя сказать, что, например, у Бразилии приехала суперкоманда и против нее ни у кого нет шансов. То же самое касается Франции, Германии. Тем интереснее.

- Лидеры топ-сборных, такие как Месси, Неймар только вкатываются, судя по их неубедительным действиям в первых встречах? Ведь если набрать оптимальные кондиции уже сейчас, то их тяжело держать на протяжении месяца.

- Ну как тяжело - они же готовились. Может так получится, что на пик формы эти парни выйдут уже у себя в стране. Приедут, сядут у телевизора смотреть продолжение чемпионата мира. Поэтому не думаю, что кто-то держит в уме подход в полной готовности только к полуфиналу или финалу. Если брать по уровню мастерства футболистов, всем казалось, что Бразилия должна растоптать швейцарцев, забивать пять-шесть мячей. Но нет. И немцы с французами - еле-еле, душа в теле. Просто менее классные сборные, Исландия, к примеру, компенсируют разницу в мастерстве командной игрой и запредельной самоотдачей. И потом, не вижу паники у тех, кто пропускает первым – взять хотя бы швейцарцев. Они остались в игре и дождались своего шанса.

На мой взгляд, в матче Бразилии со Швейцарией Неймар стал худшим футболистом встречи. Все завязано на нем, но у него оказалось очень много потерь. Форвард "ПСЖ" пытался брать игру на себя, но футбол – командный вид спорта. Иной раз хотелось, чтобы Неймару дали второй мяч, чтобы он не мешал своей команде играть. А вот индивидуальные действия Месси были оправданы, потому что аргентинец совершал их в штрафной или возле нее, создавая напряжение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)