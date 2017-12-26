Сергей Степашин: "Пускай на ЧМ-2018 игроки сборной России хотя бы раз в жизни побегают по-настоящему, без дураков"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин в интервью "СЭ" выразил надежду, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ на чемпионате мира-2018 сможет завести команды. По его мнению, наставник национальной команды обладает харизмой, благодаря которой способен завести любого.

– Вас расстраивает, что сейчас ни у кого нет конспектов Романцева?

– Жалею, что потенциалом Олега Ивановича не воспользовались. Насколько знаю, Аленичев пытался с ним советоваться, но не получилось. Дима – прекрасный футболист и человек. Верю, у него все впереди. Главное – чуть потерпеть, как всегда в спорте. И у Бескова бывали "Асмаралы".

– Может, сейчас тренерам харизмы не хватает?

– Ну почему же. У Саламыча есть харизма – любого заведет. Очень рассчитываю, что заведет наших ребят на первенстве мира. Пускай хотя бы раз в жизни побегают по-настоящему, без дураков. (Александр ЛЬВОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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