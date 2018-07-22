Сергей Собянин: "После ЧМ-2018 Москва стала иной по духу"

Мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что Москва стала более гостеприимной после чемпионата мира-2018.

- Болельщики внесли свой колорит, свою атмосферу, - сказал Собянин. - Мы, конечно, так уж все не делали для этого чемпионата мира, но, тем не менее, у него есть наследие, заключающееся в том, что Москва стала иной по духу, более открытой и более доброжелательной. Вот это наследие нам точно надо сохранить.



Финал ЧМ-2018 состоялся на московском стадионе "Лужники" 15 июля. Франция была сильнее Хорватии со счетом 4:2.

