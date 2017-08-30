Сергей Собянин: "Лужники" полностью готовы к ЧМ-2018"

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что "Лужники" уже сейчас готовы к проведению матчей. Арена была закрыта на реконструкцию к чемпионату мира-2018. На ней пройдут семь матчей турнира, включая поединок открытия и финал.

- "Лужники" полностью построены и готовы к проведению соревнований, - цитирует welcome2018.com Собянина. - Сейчас мы заканчиваем внешний периметр безопасности, который будет сдан досрочно, до конца этого года. Мы ведем переговоры с Министерством спорта, возможно, арена станет базой для национальной команды по футболу.

Так или иначе спорт здесь будет присутствовать, и присутствовать активно, но "Лужники" будут использоваться для проведения и других массовых мероприятий.

- В ноябре планируется тестовый матч с командой Аргентины. Надеемся, что приедет Лионель Месси, увидит хороший стадион и скажет: "Я хочу здесь играть", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.