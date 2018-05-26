Сергей Собянин: "Инвестиции в ЧМ-2018 окупятся в течение 2-3 лет"

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что инвестиции, вложенные в чемпионат мира-2018, окупятся в течение двух-трех лет. По его словам, проведение турнира позволит увеличить туристический поток в Москве на 10 процентов и пополнить столичный доход на 10-15 миллиардов рублей.

- Чемпионат мира принесет Москве внимание всего мира, о Москве будут писать, говорить, и в целом, на мой взгляд, чемпионат мира увеличит туристический поток минимум на 10 процентов уже на следующий год, - цитирует ТАСС Собянина. - В результате прибавление туристического потока на 10 процентов бюджет города получит порядка 10-15 миллиардов. - В течение двух-трех лет это отобьет инвестиции, которые были сделаны в чемпионат мира.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

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