Сергей Собянин: "ФИФА высоко оценила "Лужники"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Твиттере сообщил о высокой оценке, которую получили обновленные "Лужники" от ФИФА. На этой арене 15 июля пройдет финал чемпионата мира по футболу-2018.
"В прошлом году открылись обновленные "Лужники" - самый большой стадион страны на 81 тысячу зрителей. Уложились и в сроки, и в бюджет. В ФИФА >высоко оценили архитектуру трибун и обзор поля. Этим летом в "Лужниках" пройдут 7 матчей ЧМ-2018. Легендарная история стадиона продолжается", - написал градоначальник.
В прошлом году открылись обновленные #Лужники - самый большой стадион страны на 81 тысячу зрителей. Уложились и в сроки, и в бюджет. В #ФИФА высоко оценили архитектуру трибун и обзор поля. Этим летом в "Лужниках" пройдут 7 матчей #ЧМ2018. Легендарная история стадиона продолжается pic.twitter.com/TvEih0kN14– Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 февраля 2018 г.