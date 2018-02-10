Сергей Собянин: "ФИФА высоко оценила "Лужники"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Твиттере сообщил о высокой оценке, которую получили обновленные "Лужники" от ФИФА. На этой арене 15 июля пройдет финал чемпионата мира по футболу-2018.

"В прошлом году открылись обновленные "Лужники" - самый большой стадион страны на 81 тысячу зрителей. Уложились и в сроки, и в бюджет. В ФИФА >высоко оценили архитектуру трибун и обзор поля. Этим летом в "Лужниках" пройдут 7 матчей ЧМ-2018. Легендарная история стадиона продолжается", - написал градоначальник.