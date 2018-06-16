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Сергей Собянин: "Держу на контроле ситуацию с ДТП на Ильинке"


Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что держит на контроле ситуацию с ДТП, которое произошло на улице Ильинка.

- На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением, - написал мэр в своем твиттере. -  Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле.

По последней информации, в аварии пострадали восемь человек, среди них две гражданки Мексики.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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