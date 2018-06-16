Сергей Собянин: "Держу на контроле ситуацию с ДТП на Ильинке"

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что держит на контроле ситуацию с ДТП, которое произошло на улице Ильинка.

- На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением, - написал мэр в своем твиттере. - Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле.

На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле. – Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июня 2018 г.

По последней информации, в аварии пострадали восемь человек, среди них две гражданки Мексики.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

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