Сергей Собянин: "Держу на контроле ситуацию с ДТП на Ильинке"

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что держит на контроле ситуацию с ДТП, которое произошло на улице Ильинка.
- На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением, - написал мэр в своем твиттере. - Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле.
На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле.– Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июня 2018 г.
По последней информации, в аварии пострадали восемь человек, среди них две гражданки Мексики.
Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/