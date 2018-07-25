Сергей Собянин: "ЧМ-2018 принес Москве 14,8 миллиарда рублей"

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что чемпионат мира-2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля, принес городу 14,8 миллиарда рублей. По его словам, таким образом реконструкция "Лужников" окпилась более чем на 50 процентов.

- Общая стоимость реконструкции "Лужников" составила 26 млрд рублей, - приводит "Интерфакс" слова Собянина. - По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 млрд рублей, то есть всего за месяц реконструкция окупилась более чем на 50 процентов.

Никто не сомневается в том, что ЧМ приведет в Москву миллионы дополнительных туристов, а значит и миллиарды дополнительных доходов в бюджет. Расходы на Чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города.