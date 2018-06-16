Сергей Силкин: "Роналду - игрочище!"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вновь продемонстрировал свое мастерство на чемпионате мира-2018. 33-летний португалец оформил хет-трик в матче против сборной Испании (3:3).

- Португалия и Испания выдали самый яркий матч на этом чемпионате мира, а Криштиану Роналду показал свое мастерство, забил три гола, - цитирует Силкина РИА Новости. - Это игрочище! Счастье для Португалии, что в составе есть такой футболист. Счет 3:3 - объективный результат, не скажется отрицательно для Испании.

Сборная Португалии выступает в группе B. Ей предстоят встречи с Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ираном (25 июня, Саранск).

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