Сергей Силкин: "Хорватия получит шанс на победу в финале ЧМ, если выстоит 90 минут"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что сборная Хорватии получит хороший шанс одержать победу над командой Франции в финальном матче чемпионата мира, если сможет перевести игру в дополнительное время.

- Фаворитами я считаю французов, но у хорватов очень серьезная средняя линия, – цитирует "РИА Новости" Силкина. – Считаю, что если в основное время игры французы не выиграют, то думаю, победить должны хорваты. Полагаю, что они будут играть организованно в защите и ждать своего шанса. И если будет ничья, то в трех предыдущих матчах они уже адаптировались к дополнительному времени и у них будет хороший шанс.

Если случится быстрый гол, то можно ожидать результативной игры. А если нет, то соперники будут ожидать ошибки друг друга. Если французы смогут преодолеть среднюю линию соперника и будут ловить их на скоростных атаках, то у них будут огромные шансы на победу. Потому что у них очень быстр Мбаппе и очень сильна линия атаки.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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