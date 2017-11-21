Сергей Сидорчук: "Сборную Украины не отпустили бы на ЧМ-2018 в Россию"

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук считает, что Федерация футбола Украины не отпустила бы национальную команду на чемпионат мира 2018 года в Россию, если бы украинцы пробились в финальную часть турнира. Он также добавил, что сам хотел бы поехать на ЧМ со своей командой.

– Если брать во внимание турнирные расклады, то для выхода на ЧМ-2018 не хватило одной победы, – приводит Football24.ua слова Сидорчука. – Если же углубляться и делать анализ... С Турцией упустили победу, хотя вели после первого тайма и выглядели очень неплохо. Выезд в Хорватию – полностью проигранный матч. А вот за поражение от Исландии очень обидно. Это та игра, где нам не хватило положительного результата, чтобы выйти на чемпионат мира.

Лично для меня было бы лучше, если бы мы получили путевку, а потом с чистой душой ожидали решения Федерации. Это такая тяжелая тема. Мы – люди подневольные. Как военные – куда пошлют, туда и поедем. Но, откровенно говоря, я думаю, что нас бы туда не отпустили.

Напомним, сборная Украины заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи.

Чемпионат мира-2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.