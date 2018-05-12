Сергей Шубенков: "Футбольный чемпионат мира смотреть не буду"

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков в интервью "СЭ" признался, что не интересуется футболом. Однако, по его мнению, чемпионат мира-2018 пройдет на самом высоком уровне.

– Главное спортивное событие лета – чемпионат мира по футболу – вас как-то затронет?

– Да. У нас почти весь июнь не будет "Бриллиантовой лиги" (смеется).

– Придется смотреть футбол?

– Нет уж. Меня это дело не сильно интересует. Понимаю, что весь остальной спортивный мир, пока идет это грандиозное событие, встанет на паузу. Но я футбол не особо люблю. Хотя понимаю, что спрятаться от этого не смогу и новости в той или иной форме до меня долетят. Вместе с тем уверен, что организация, как обычно у нас в стране, будет на высшем уровне. Спортивные события в России научились делать так, как нигде в мире. (Владимир ИВАНОВ)

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