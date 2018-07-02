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Сергей Шнуров после победы России над Испанией спел "Чемпионы!"

Истории из Инстаграма Сергея Шнурова.
Истории из Инстаграма Сергея Шнурова.

Известный музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отметил победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 (1:1, пенальти - 4:3) под песню "Чемпионы". Соответствующую запись Шнуров выложил в историях своего Инстаграма.

Песня "Чемпионы" была записана группировкой "Ленинград" во время ЧМ-2018 вместе с шоуменом и юмористом Семеном Слепаковым. Посвящение "Извините нас, ребята" было написано в качестве ироничного извинения за то, что артисты не верили в сборную России перед стартом турнира.

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. На этой стадии хозяин чемпионата-2018 сыграет с Хорватией в субботу, 7 июля, в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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