Сергей Шнуров после победы России над Испанией спел "Чемпионы!"

Известный музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отметил победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 (1:1, пенальти - 4:3) под песню "Чемпионы". Соответствующую запись Шнуров выложил в историях своего Инстаграма.

Песня "Чемпионы" была записана группировкой "Ленинград" во время ЧМ-2018 вместе с шоуменом и юмористом Семеном Слепаковым. Посвящение "Извините нас, ребята" было написано в качестве ироничного извинения за то, что артисты не верили в сборную России перед стартом турнира.

Сборная России по футболу впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. На этой стадии хозяин чемпионата-2018 сыграет с Хорватией в субботу, 7 июля, в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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