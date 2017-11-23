Сергей Шнуров: "На чемпионате мира в России буду болеть за гопоту"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2018 года. Музыкант добавил, что сборная России​ не сможет показать выдающуюся игру из-за большого давления.

– Мне вот очень нравится, как играет сборная Шотландии. Полные раздолбаи! Исландцы еще красавцы, гопники настоящие, - приводит слова Шнурова официальный сайт бывшего голкипера "Зенита" Вячеслава Малафеева. - За кого буду болеть? Ну вот за какую-то гопоту. Которым терять нечего. И у которых нет депутатов сверху, которые ноют.

На нашу сборную будет очень сильное давление... Поэтому какого-то свободного и красивого футбола от них не жду.