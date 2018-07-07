Сергей Шавло: "Россия выиграет у Хорватии - 1:0 или 2:1"

Бывший полузащитник сборной СССР и "Спартака" Сергей Шавло - о четвертьфинале чемпионата мира Россия - Хорватия, который пройдет сегодня в Сочи (21.00 по Москве).

- Изначально шансы на бумаге пятьдесят на пятьдесят, по качеству футболистов Хорватия стоит немного выше нас, потому что футболисты в ее составе выступают в серьезных клубах. Но здесь все решится на поле, - сказал Шавло. - Мы видим, сколько неожиданностей происходит на нашем чемпионате. Поэтому многое будет зависеть от самоотдачи ребят, дисциплины и реализации моментов. Кто их использует, тот и выиграет. Мы видели вчера матч с бразильцами, которые загнали соперника практически во вратарскую, но не смогли забить второй мяч и спасти игру. Поэтому очень важен будет фарт. Но наши ребята уже проводили такой матч, знают, что делать. Хотелось бы пожелать, чтобы они провели эту встречу с такой же самоотдачей, как с испанцами. Мы видели, что с ними мы играли очень дисциплинировано. А что касается хорватов, по мастерству они не уступают испанцам, особенно атака. Но не жду много голов в этом матче. Наша сборная только в первых групповых встречах забила много мячей. Думаю, счет будет 1:0 или 2:1 в нашу пользу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)