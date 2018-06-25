Сергей Шавло: "Россия обыграет Уругвай - 2:1"

Бывший полузащитник сборной СССР Сергей Шавло отметил, что в матче с Уругваем у национальной команды России должно быть преимущество в средней линии. Игра чемпионата мира-2018 в Самаре начнется в 17.00 по московскому времени.

- Третий матч в группе – это обычно игра с прицелом на плей-офф - с кем лучше встретиться в следующей стадии турнира, - сказал Шавло. - Как показывает практика, лучше ничего не выгадывать, а играть основным составом. Мы видели на чемпионате Европы 2008 года, как голландцы выставили полусмешанный состав, а потом был матч с нами - и результат все знают. Может, это и совпадение, но мне кажется, такое тоже может играть свою роль. Футболисты могут выпадать из ритма, к которому привыкли.

Нам надо выигрывать третий матч. Тем более такой ажиотаж. А потом смотреть, кто достанется в соперники. Даже Иран, если одолеет португальцев, может нам попасться. Здесь все запутано. Поэтому нам не надо ничего выгадывать, а нужно просто выходить и играть.

Что касается состава, если есть какие-то повреждения, можно производить ротацию. Или, например, есть карточки у Головина и Смолова.

- Уругвай пока не пропустил ни одного мяча. Это показатель?

- Матчи у них получились разными, но цифры одинаковые. Мы забивали помногу в каждой игре, нам важно продолжать показывать такой же футбол. У соперника есть опытные футболисты в обороне и атаке, а вот средняя линия у них не такая мощная и здесь, я считаю, у нас должно быть преимущество. Думаю, что мы не проиграем Уругваю. Каждый из наших ребят проверит себя на фоне сильного соперника.

- Каким будет счет?

- Надеюсь, мы выиграем. Счет будет 2:1. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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