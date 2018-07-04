Сергей Шавло: "Может быть, британский фанат вспомнил, как Черенков рвал их в Англии?"

Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Шавло, выступавший за красно-белых вместе с Федором Черенковым, дал оценку проступку английского фаната, осквернившего памятник легенде московской команды. Накануне перед игрой 1/8 финала ЧМ с Колумбией гражданин Англии нанес надпись "England" на бронзовое изваяние, правда, к концу игры ее стерли, а хулигана задержала полиция.

- Не думаю, что теперь стоит давать негативную оценку всем английским фанатам, - сказал Шавло. – Все-таки это сделал один человек. Не знаю, в каком состоянии он был. Может быть, он вспомнил, как Федор их рвал в Англии? Может быть, это болельщик "Астон Виллы" или "Арсенала". На самом деле Федор насолил им своими голами.

Если смотреть глобально, то это единичный случай. За ним ничего не стоит. Возможно, этот человек подумал, что таким образом он прославит Англию. Не думаю, что у других британцев могли быть похожие задумки. Это, конечно, неправильно.

- Теперь он заслужил депортацию?

- Не думаю. Нужно понять, зачем он так сделал - я считаю, по глупости. Теперь, наверное, ему нужно выписать штраф, но депортировать не стоит. (Андрей СИЗЯКИН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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