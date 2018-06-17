Сергей Семак: "Тренерский штаб сборной России может держать в уме ничью с Египтом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что после победы над Саудовской Аравией (5:0) сборной России будет проще настраиваться на предстоящий матч группового турнира ЧМ-2018 с Египтом. Также он отметил, что нельзя матчи на чемпионате мира сравнивать с контрольными.

– Сложно проводить параллели. Разные тактические схемы. Под нагрузкой ребята играли последние контрольные матчи перед чемпионатом мира, – подчеркнул в эфире "Матч ТВ" Семак. – Но важен результат. Прекрасный матч, обилие забитых мячей – это должно помочь нашей сборной, вселить уверенность, чтобы ребята сделали тот шаг, которого все ждут, чтобы выполнили задачу-минимум и вышли из группы.

Ничья устраивает сборную России в матче с Египтом. Об этом говорить не нужно. Но тренерский штаб и игроки наверняка это держат в уме. Но все будет исходить из того, как сложится матч. Все будут играть на победу с первых минут. Соперник по силам, играем дома. И с этим настроением ребята будут играть. Как сложится матч, тяжело предположить. Но держать в уме ничью тренерский штаб может.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу