Сергей Семак: "Нужно поддерживать сборную России. Другой сборной у нас нет"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что сборная России должна выходить из группы на ЧМ-2018. По его словам, футболистам сборной нужна серьезная поддержка болельщиков.

– Сборная России может рассчитывать на выход из группы. Это абсолютно по силам. А что касается поддержки, то мы все должны ее поддерживать. Она у нас одна. Другой сборной у нас нет, – подчеркнул в интервью пресс-службе "Уфы" Семак. – Это большой футбольный праздник. Поэтому будем смотреть все матчи и переживать за ребят, которые должны показать все, на что способны. Нужно их поддерживать, а результат прогнозировать сложно.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00