15:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сергей Семак: "Нужно поддерживать сборную России. Другой сборной у нас нет"

1

Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак считает, что сборная России должна выходить из группы на ЧМ-2018. По его словам, футболистам сборной нужна серьезная поддержка болельщиков.

– Сборная России может рассчитывать на выход из группы. Это абсолютно по силам. А что касается поддержки, то мы все должны ее поддерживать. Она у нас одна. Другой сборной у нас нет, – подчеркнул в интервью пресс-службе "Уфы" Семак. – Это большой футбольный праздник. Поэтому будем смотреть все матчи и переживать за ребят, которые должны показать все, на что способны. Нужно их поддерживать, а результат прогнозировать сложно.

Все о чемпионате мира по футболу - здесь // 
Сборная России на чемпионате мира по футболу // 
Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00

Опрос

Как сборная России выступит на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать
1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alur66

Сборную обязательно будем поддерживать-только пастуха уберите оттуда лысого-вот только эта мерзость-тренер все портит.

16:07

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!