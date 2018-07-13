Сергей Ребров: "После слов Виды вся Украина будет болеть за Хорватию в финале ЧМ-2018"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров отметил, что будет поддерживать Хорватию в финале чемпионата мира-2018 с Францией.

- Наверное, поддержу Хорватию, - цитирует Реброва Sport.ua. - После слов Виды за них теперь вся Украина будет болеть. Но я им симпатизировал и до этого. Достаточно много игроков из нынешнего состава сборной Хорватии играли на Украине. Пиварич сейчас выступает в "Динамо". Поэтому все болельщики Украины будут за Хорватию.



Напомним, после четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, пенальти - 3:4) Домагой Вида вместе с Огненом Вукоевичем записали видео со словами "Слава Украине". Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от ЧМ-2018, в отношении Виды санкций применено не было.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)​

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь